Пошлины Трампа поднимут цены для американцев, инфляция вырастет до 3,2% – Goldman Sachs
Пошлины президента США Дональда Трампа ускорят инфляцию в стране. Индекс базовых личных расходов (PCE) до конца года может достичь 3,2% в годовом измерении. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.
Без учета тарифов инфляция в США была бы около 2,4%. В июне 2025 года она составляла 2,8%.
Пока более 60% расходов от тарифов берут на себя американские компании, но в ближайшее время этот показатель упадет до менее чем 10%, а основное бремя ляжет на плечи покупателей, так как производители поднимут цены на товары.
Также часть американских производителей, которые не имеют конкуренции из-за рубежа, уже подняли цены и выиграли от тарифов. Это дополнительно подталкивает инфляцию вверх.
По оценкам Goldman Sachs, потребители из США уже поглотили около 22% стоимости тарифов до июня, но их доля может вырасти до 67%, если новые тарифы повторят тенденции прошлых лет.
Сейчас тарифы повысили базовый индекс потребительских расходов на 0,2%, а до конца года дополнительно увеличат его еще на 0,66%.
Это подтверждает общее мнение экономистов, что тарифы способствуют росту цен именно тогда, когда ФРС рассматривает возможность изменения монетарной политики.
Дональд Трамп публично призывал ФРС снижать ставки и даже критиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
- 7 августа вступили в силу повышенные американские пошлины, введенные администрацией Трампа. Они касаются десятков стран мира, в частности Европейского Союза.
