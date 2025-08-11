Пошлины Трампа поднимут цены для американцев, инфляция вырастет до 3,2% – Goldman Sachs

Инфляция в США вырастет из-за пошлин Трампа. Goldman Sachs ожидает PCE 3,2% до конца года

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Пошлины президента США Дональда Трампа ускорят инфляцию в стране. Индекс базовых личных расходов (PCE) до конца года может достичь 3,2% в годовом измерении. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Без учета тарифов инфляция в США была бы около 2,4%. В июне 2025 года она составляла 2,8%.

Пока более 60% расходов от тарифов берут на себя американские компании, но в ближайшее время этот показатель упадет до менее чем 10%, а основное бремя ляжет на плечи покупателей, так как производители поднимут цены на товары.

Также часть американских производителей, которые не имеют конкуренции из-за рубежа, уже подняли цены и выиграли от тарифов. Это дополнительно подталкивает инфляцию вверх.

По оценкам Goldman Sachs, потребители из США уже поглотили около 22% стоимости тарифов до июня, но их доля может вырасти до 67%, если новые тарифы повторят тенденции прошлых лет.

Сейчас тарифы повысили базовый индекс потребительских расходов на 0,2%, а до конца года дополнительно увеличат его еще на 0,66%.

Это подтверждает общее мнение экономистов, что тарифы способствуют росту цен именно тогда, когда ФРС рассматривает возможность изменения монетарной политики.

Дональд Трамп публично призывал ФРС снижать ставки и даже критиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.