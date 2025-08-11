Мита Трампа підвищать ціни для американців, інфляція зросте до 3,2% – Goldman Sachs
Мита президента США Дональда Трампа пришвидшать інфляцію в країні. Індекс базових особистих витрат (PCE) до кінця року може сягнути 3,2% у річному вимірі. Про це попередили аналітики Goldman Sachs, пише Bloomberg.
Без урахування тарифів інфляція в США була б близько 2,4%. У червні 2025 року вона становила 2,8%.
Поки що понад 60% витрат від тарифів беруть на себе американські компанії, але найближчим часом цей показник впаде до менш ніж 10%, а основний тягар ляже на плечі покупців, бо виробники підвищать ціни на товари.
Також частина американських виробників, які не мають конкуренції з-за кордону, вже підвищили ціни й виграли від тарифів. Це додатково підштовхує інфляцію вгору.
За оцінками Goldman Sachs, споживачі з США вже поглинули близько 22% вартості тарифів до червня, але їхня частка може зрости до 67%, якщо нові тарифи повторять тенденції минулих років.
Наразі тарифи підвищили базовий індекс споживчих витрат на 0,2%, а до кінця року додатково збільшать його ще на 0,66%.
Це підтверджує загальну думку економістів, що тарифи сприяють зростанню цін саме тоді, коли ФРС розглядає можливість зміни монетарної політики.
Дональд Трамп публічно закликав ФРС знижувати ставки й навіть критикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.
- 7 серпня набрали чинності підвищені американські мита, запроваджені адміністрацією Трампа. Вони стосуються десятків країн світу, зокрема Європейського Союзу.
