НБУ пояснив, навіщо йому машина для знищення монет: накопичилось 800 тонн копійок

На знищення копійок дрібних номіналів, вилучених з обігу, знадобиться кілька років

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк накопичив 800 тонн монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, які вилучаються з обігу з 2019 року. Для їхнього знищення вирішили придбати спеціалізовану машину, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

LIGA.net писала, що переможцем тендеру в грудні 2025 року стала словацька компанія Monea Coin Technology.

Фото: Monea Coin Technology

Копійки все ще надходять, оскільки НБУ продовжив термін їх вилучення до закінчення воєнного стану та ще 90 днів після цього. Додатково з жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок – вже зібрали 3,1 млн штук. За розрахунками НБУ, з обігу може повернутися 5-6% таких монет, що становить близько 420 тонн.

Тому загалом обсяг монет, що потребуватимуть утилізації, перевищить 1200 тонн.

Зараз знищення монет відбувається на застарілому обладнанні Банкнотно-монетного двору НБУ загальною потужністю від 100 до 185 кг/год, яке має інше призначення – знищення технічних відходів виробництва грошових знаків.

"За такої потужності термін знищення накопичених монет становитиме понад дев'ять років. Нове обладнання здатне вдвічі пришвидшити темпи знищення накопичених монет і впоратися приблизно за чотири роки", – йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк розраховує, що впродовж наступних двох-трьох років зможе отримати до 153 млн грн доходу від реалізації брухту знищених монет, що в кілька разів перевищить його вартість – 252 300 євро, або 12,6 млн грн.