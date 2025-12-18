Нацбанк вирішив купити машину для знищення монет

Фото: Олена Владико / Пресцентр НБУ

Національний банк України у четвер, 18 грудня, провів аукціон із закупівлі автоматизованої системи для знищення монет шляхом пресування. Про це повідомляється в системі Prozorro.

На торги з'явилися троє європейських постачальників – Monea Coin Technology зі Словаччини, Kusters Engineering з Нідерландів і Arrandene з Великої Британії.

Найнижчу ціну – 252 300 євро – запропонувала словацька компанія.

На сайті Monea повідомляється, що компанія пропонує дві моделі машин для знищення монет – Decoiner80-M8 із продуктивністю до 100 кг монет на годину (залежно від розміру монет і сплавів) та більшу Decoiner600-M60 із продуктивністю до 2,5 тонни на годину. Останню використовували в Латвії, а також практично в усіх інших країнах, що запровадили євро після 2002 року, зокрема в Литві, Естонії, Словаччині, Словенії та на Кіпрі.

Машина для знищення монет Decoiner (Фото: Monea)

Компанія займається переробленням монет із 1998 року, розробивши Decoiner до запровадження євро у 2002-му, і більшість країн ЄС на першому етапі переходу на євро також використовували її технології.

Обидві машини деформують монети, роблячи їх непридатними для подальшого обігу.