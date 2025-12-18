Нацбанк решил купить машину для уничтожения монет

Фото: Елена Владыко / Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины в четверг, 18 декабря, провел аукцион по закупке автоматизированной системы для уничтожения монет путем прессования. Об этом сообщается в системе Prozorro.

На торги явились трое европейских поставщиков – Monea Coin Technology из Словакии, Kusters Engineering из Нидерландов и Arrandene из Великобритании.

Самую низкую цену – 252 300 евро – предложила словацкая компания.

На сайте Monea сообщается, что компания предлагает две модели машин для уничтожения монет – Decoiner80-M8 с производительностью до 100 кг монет в час (в зависимости от размера монет и сплавов) и большую Decoiner600-M60 с производительностью до 2,5 тонны в час. Последняя использовалась в Латвии, а также практически во всех других странах, которые ввели евро после 2002 года, в частности в Литве, Эстонии, Словакии, Словении и на Кипре.

Машина для уничтожения монет Decoiner (Фото: Monea)

Компания занимается переработкой монет с 1998 года, разработав Decoiner к введению евро в 2002-м, и большинство стран ЕС на первом этапе перехода на евро также использовали ее технологии.

Обе машины деформируют монеты, делая их непригодными для дальнейшего обращения.