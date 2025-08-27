Украинская монета вошла в десятку лучших в мире: полный список, фото

Монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" победила в номинации "Самая вдохновляющая монета"

Фото: НБУ

Украинская памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Результаты конкурса были объявлены 21 августа во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).

Полный перечень победителей конкурса:

→ наиболее исторически значимая монета – Австрия, 20 евро, серебро, "Добыча соли – белое золото Гальштата"

Фото: Numismatic News

→ лучшая современная монета, посвященная событию – Франция, 10 евро, серебро, "Нотр-Дам – Реставрация"

Фото: Numismatic News

→ лучшая золотая монета – Ватикан, 50 евро, золото, "Война и мир"

Фото: Numismatic News

→ лучшая серебряная монета – Латвия, 5 евро, серебро, "Капуста"

Фото: Numismatic News

→ лучшая коронная монета – Мальта, 10 евро, серебро, "Мальтийская пчела"

Фото: Numismatic News

→ лучшая оборотная монета – Франция, 50 центов, золото, "Мария Кюри"

Фото: Numismatic News

→ лучшая биметаллическая монета – Австрия, 25 евро, серебро-ниобий, "Эдафон – Живая почва"

Фото: Numismatic News

→ самая художественная монета – Австрия, 20 евро, серебро, "Супернова" (она также стала победительницей конкурса)

Фото: Numismatic News

→ самая инновационная монета – Франция, 25 евро, золото, "Нотр-Дам – Микрочип"

Фото: Numismatic News

→ самая вдохновляющая монета – Украина, 5 гривен, нейзильбер, "Страна супергероев. Спасибо медикам!"

Фото: Numismatic News

Монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" введена в обращение 26 июля 2024 года в серии "Бессмертная моя Украина". Она изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 грн. Тираж монеты – до 50 000 штук.

На аверсе изображена стилизованная полоска бинта с пятном крови в форме контура Украины, на реверсе – перекрещенные бинты и рука медика, которая "закрывает" рану.

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся 42 раз.

Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году.

На первом этапе конкурса выбрали 100 лучших монет (по десять монет в каждой из десяти номинаций), в число которых попали четыре украинские памятные монеты:

→ "Пльонтанизм (Иван Марчук)" (серебро, номинал 10 гривен) – в номинации "Самая художественная монета";

→ "Родительское счастье" (серебро, номинал 5 гривен) и "Страна супергероев. Спасибо медикам!" (нейзильбер, номинал 5 гривен) – в номинации "Самая вдохновляющая монета";

→ "Любовь" (серебро, номинал 10 гривен) – в номинации "Лучшая серебряная монета".