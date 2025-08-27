Украинская монета вошла в десятку лучших в мире: полный список, фото
Украинская памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Результаты конкурса были объявлены 21 августа во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).
Полный перечень победителей конкурса:
→ наиболее исторически значимая монета – Австрия, 20 евро, серебро, "Добыча соли – белое золото Гальштата"
→ лучшая современная монета, посвященная событию – Франция, 10 евро, серебро, "Нотр-Дам – Реставрация"
→ лучшая золотая монета – Ватикан, 50 евро, золото, "Война и мир"
→ лучшая серебряная монета – Латвия, 5 евро, серебро, "Капуста"
→ лучшая коронная монета – Мальта, 10 евро, серебро, "Мальтийская пчела"
→ лучшая оборотная монета – Франция, 50 центов, золото, "Мария Кюри"
→ лучшая биметаллическая монета – Австрия, 25 евро, серебро-ниобий, "Эдафон – Живая почва"
→ самая художественная монета – Австрия, 20 евро, серебро, "Супернова" (она также стала победительницей конкурса)
→ самая инновационная монета – Франция, 25 евро, золото, "Нотр-Дам – Микрочип"
→ самая вдохновляющая монета – Украина, 5 гривен, нейзильбер, "Страна супергероев. Спасибо медикам!"
Монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" введена в обращение 26 июля 2024 года в серии "Бессмертная моя Украина". Она изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 грн. Тираж монеты – до 50 000 штук.
На аверсе изображена стилизованная полоска бинта с пятном крови в форме контура Украины, на реверсе – перекрещенные бинты и рука медика, которая "закрывает" рану.
Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся 42 раз.
Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году.
На первом этапе конкурса выбрали 100 лучших монет (по десять монет в каждой из десяти номинаций), в число которых попали четыре украинские памятные монеты:
→ "Пльонтанизм (Иван Марчук)" (серебро, номинал 10 гривен) – в номинации "Самая художественная монета";
→ "Родительское счастье" (серебро, номинал 5 гривен) и "Страна супергероев. Спасибо медикам!" (нейзильбер, номинал 5 гривен) – в номинации "Самая вдохновляющая монета";
→ "Любовь" (серебро, номинал 10 гривен) – в номинации "Лучшая серебряная монета".
- Две украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года" (2022) и победили в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года".
- Украинская памятная монета номиналом 5 гривен "К 30-летию Независимости Украины" победила в международном конкурсе "Монета года" от авторитетного нумизматического издания World Coin News.
