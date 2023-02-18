Украинская монета к 30-летию Независимости победила в международном конкурсе "Монета года"

Украинская памятная монета номиналом 5 гривен "К 30-летию Независимости Украины" победила в финале международного конкурса "Монета года" от авторитетного нумизматического издания World Coin News, сообщает пресс-служба НБУ.

По решению жюри, в состав которого входило более 100 экспертов со всего мира, украинская памятная монета победила в финале этого конкурса. В финал вышли монеты из Украины, Канады и Австрии.

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"За нашу монету проголосовало большинство членов жюри. Более того, победа одержана с вдвое большим количеством голосов за ее ближайшего конкурента. И это впервые за историю конкурса монета-победительница имела такой большой отрыв", — сообщил регулятор.

Накануне эта украинская памятная монета победила в номинации "Самая художественная монета".

На ее аверсе изображены аисты, летящие над полем с вышивкой в стиле традиционных украинских узоров. На реверсе – вышитая лента, напоминающая цепочку ДНК и символизирующая код нации.

Две украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года" и победили в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года".

Наталія Софієнко

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