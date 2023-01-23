Две украинские памятные монеты вошли в топ-10 монет мира — фото

Две украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года" и победили в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Монета из нейзильбера номиналом в 5 грн "К 30-летию Независимости Украины" стала самой художественной монетой года. Она посвящена принятию Верховной Радой 24 августа 1991 исторического документа — Акта провозглашения независимости Украины.

Серебряная монета номиналом в 10 грн "25 лет Конституции Украины" победила в номинации "Лучшая монета о современном событии". Она посвящена 25-летию принятия Конституции Украины, являющегося главным источником национального права и одним из якорей украинской идентичности.

В номинации "Самая вдохновляющая монета" этого международного конкурса победу уже одерживали две украинские монеты: в 2021 году — памятная монета из нейзильбера "Передовая", в 2001 году – серебряная памятная монета "Рождество Христово". В 2017 году в финал конкурса попала монета из нейзильбера "Евромайдан" – в номинации "Самая художественная монета года".

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся в 40-й раз. Международные эксперты определяли победителей среди почти 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году. На первом этапе было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых вошли семь украинских памятных монет.

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Роман Бриль

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