НБУ начал изымать ряд банкнот, их заменят монетами и деньгами нового образца

С 1 января 2023 года Национальный банк начал изымать бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов для их замены обновленными денежными знаками. Об этом говорится в документе регулятора.



Вместо них в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Старые банкноты банки в кассах уже не будут выдавать. Банкноты предыдущего поколения из банков в обращение не будут возвращаться, их будут передавать Нацбанку для утилизации.

Такие купюры остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать.

24 августа в НБУ показали, как выглядят специально поврежденные банкноты и рассказали, что с ними делать.

10 сентября в Нацбанке сообщили, что количество подделок гривны в этом году уменьшилось вчетверо.

11 октября НБУ решил вывести из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.