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НБУ начал изымать ряд банкнот, их заменят монетами и деньгами нового образца

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 14:17
НБУ начал изымать ряд банкнот, их заменят монетами и деньгами нового образца - Фото
Фото: НБУ

С 1 января 2023 года Национальный банк начал изымать бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов для их замены обновленными денежными знаками. Об этом говорится в документе регулятора.

Вместо них в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

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Старые банкноты банки в кассах уже не будут выдавать. Банкноты предыдущего поколения из банков в обращение не будут возвращаться, их будут передавать Нацбанку для утилизации.

Такие купюры остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать.

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Наталія Софієнко
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НБУ новые банкноты
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