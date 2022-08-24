Как выглядят специально поврежденные банкноты и что с ними делать

В наличном обороте могут появляться банкноты гривни, умышленно поврежденные банками во время войны. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Признаки поврежденных банкнот

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезка не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверление в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

В НБУ отмечают, что от таких банкнот при расчетах нужно отказываться.

"Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", – говорится в сообщении.

Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии из обращения таких банкнот информируются правоохранительные органы, которые будут осуществлять соответствующие расследования, отметили в пресс-службе.

Наталия Софиенко

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