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Как выглядят специально поврежденные банкноты и что с ними делать

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 09:53
Как выглядят специально поврежденные банкноты и что с ними делать - Фото
Фото: depositphotos.com

В наличном обороте могут появляться банкноты гривни, умышленно поврежденные банками во время войны. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Признаки поврежденных банкнот

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезка не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверление в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

Как выглядят специально поврежденные банкноты и что с ними делать

В НБУ отмечают, что от таких банкнот при расчетах нужно отказываться.

"Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", – говорится в сообщении.

Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии из обращения таких банкнот информируются правоохранительные органы, которые будут осуществлять соответствующие расследования, отметили в пресс-службе.

Наталия Софиенко
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НБУ подделка денег поврежденные банкноты
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