S&P повысило кредитный рейтинг Украины до "CCC+" после реструктуризации долга

Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "SD" (выборочный дефолт) до "CCC+". Прогноз по рейтингу – стабильный, сообщается в релизе S&P, текст которого есть у LIGA.net.

Решение было принято после завершения в конце декабря 2025 года обмена украинских ВВП-варрантов на новые ценные бумаги с погашением в 2032-м. Агентство также присвоило им рейтинг "CCC+".

Рейтинг "ССС" по шкале S&P Global Ratings означает, что заемщик уязвим и зависим от благоприятной конъюнктуры бизнес, финансовой и экономической среды для выполнения своих финансовых обязательств. Значок "+" означает самый высокий уровень в этой категории, что свидетельствует о несколько более низком уровне риска.

Украина имела рейтинг "SD" с августа 2024 года после начала переговоров о реструктуризации внешних долгов и моратория на выплату процентов.

Основную реструктуризацию внешнего коммерческого долга на сумму $20,5 млрд (78% коммерческого внешнего долга) Украина завершила в сентябре 2024 года, но с держателями ВВП-варрантов удалось договориться лишь в конце 2025-го.

S&P считает, что несмотря на то, что небольшая часть коммерческого долга Украины все еще находится в дефолте (менее 2,5% общего коммерческого долга), это не окажет существенного влияния на способность страны обслуживать другие обязательства.

После реструктуризации 2024-2025 годов потребности Украины в обслуживании внешнего коммерческого долга значительно сократились в среднем до $1 миллиарда в год в течение следующих трех лет. Первая выплата основной суммы по внешним облигациям ожидается только в 2029 году.

Стабильный прогноз отражает баланс между управляемыми долговыми обязательствами правительства и ожидаемой устойчивой поддержкой со стороны Евросоюза с одной стороны, и высокими рисками безопасности из-за войны с другой.

S&P прогнозирует, что боевые действия высокой интенсивности будут продолжаться в течение 2026 года.

Рейтинг Украины снова могут понизить в случае ухудшения ситуации с безопасностью или если появятся признаки необходимости реструктуризации коммерческого долга.

Для повышения рейтинга требуется улучшение ситуации с безопасностью и среднесрочных макроэкономических перспектив.