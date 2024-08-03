S&P временно ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 2 августа, ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с переговорами по реструктуризации еврооблигаций и мораторием на выплату процентов. Об этом сообщается на сайте агентства.
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1 августа Кабинет министров воспользовался законом, позволяющим ему приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации, и не выплатил купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году.
По шкале S&P рейтинг Украины снизили з 'CC' до уровня 'SD' (selective default), а евробондов-2026 – на уровне 'D'.
"Мы ожидаем повышения долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте после того, как она завершит планируемый обмен долга", – говорится в сообщении. Реструктуризация еврооблигаций предполагает списание 37% от основной суммы, уменьшение процентов и продление сроков погашения.
В 2022 году, когда Украина договаривалась об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, S&P удерживало рейтинг Украины 'SD' в течение одной недели.
S&P Global Ratings указало, что реструктуризация долга происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией. Агентство считает, что экономика Украины не восстановится до довоенного уровня в пределах прогнозного периода до 2027 года.
- 17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Позже стороны сошлись на списании 37%.
- По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекала в августе 2024 года.
- Из-за подготовки Украины к реструктуризации еврооблигаций на сумму $23,4 млрд Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины с 'CC' (очень высокий кредитный риск) до 'C' (близкий дефолт).