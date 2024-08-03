S&P временно ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Украина не выплатила купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2026 году

Фото: EPA

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 2 августа, ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с переговорами по реструктуризации еврооблигаций и мораторием на выплату процентов. Об этом сообщается на сайте агентства.

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1 августа Кабинет министров воспользовался законом, позволяющим ему приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации, и не выплатил купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году.

По шкале S&P рейтинг Украины снизили з 'CC' до уровня 'SD' (selective default), а евробондов-2026 – на уровне 'D'.

"Мы ожидаем повышения долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте после того, как она завершит планируемый обмен долга", – говорится в сообщении. Реструктуризация еврооблигаций предполагает списание 37% от основной суммы, уменьшение процентов и продление сроков погашения.

В 2022 году, когда Украина договаривалась об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, S&P удерживало рейтинг Украины 'SD' в течение одной недели.

S&P Global Ratings указало, что реструктуризация долга происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией. Агентство считает, что экономика Украины не восстановится до довоенного уровня в пределах прогнозного периода до 2027 года.