Кабмин воспользовался законом о моратории: Украина не выплатит проценты по евробондам

Правительство сообщило, что временно останавливает выплату процентов по облигациям внешних государственных займов 2018 года

Фото: Кабмин

Кабинет министров воспользовался законом, позволяющим ему приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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В постановлении правительства, принятом в среду, сказано, что Украина приостанавливает выплаты с 1 августа.

"Временно остановить с 1 августа 2024 года осуществление платежей по долговым обязательствам государства, связанным с уплатой процентного дохода по облигациям внешних государственных займов 2018 года", — говорится в документе.

Это означает, что Украина не выплатит купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году, срок которого наступает 1 августа. У правительства был дополнительный 10-дневный льготный период для осуществления платежа, но оно дало понять, что не будет платить, указывает Reuters.

В рамках реструктуризации Украина выпустит новые государственные облигации

Облигации части А будут размещены на основную сумму в размере, не превышающем 40% непогашенной основной суммы по существующим облигациям, с погашением в 2029-2036 годах. Проценты по новым облигациям будут платить каждые полгода 1 февраля и 1 августа по ставке, которая поэтапно увеличится с 1,75% до 7,75%.

Облигации части Б будут размещены на основную сумму в размере, не превышающем 23% непогашенной основной суммы по существующим облигациям, с погашением в 2030-2036 годах. Проценты по новым облигациям будут платить каждые полгода 1 февраля и 1 августа по ставке, которая поэтапно увеличится с 0% до 7,75%.

Таким образом, владельцы существующих облигаций должны согласиться на списание 37% долга (но при определенных условиях после 2029 года оно может уменьшиться до 25%).