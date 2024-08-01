Кабмин воспользовался законом о моратории: Украина не выплатит проценты по евробондам
Кабинет министров воспользовался законом, позволяющим ему приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
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В постановлении правительства, принятом в среду, сказано, что Украина приостанавливает выплаты с 1 августа.
"Временно остановить с 1 августа 2024 года осуществление платежей по долговым обязательствам государства, связанным с уплатой процентного дохода по облигациям внешних государственных займов 2018 года", — говорится в документе.
Это означает, что Украина не выплатит купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году, срок которого наступает 1 августа. У правительства был дополнительный 10-дневный льготный период для осуществления платежа, но оно дало понять, что не будет платить, указывает Reuters.
В рамках реструктуризации Украина выпустит новые государственные облигации
Облигации части А будут размещены на основную сумму в размере, не превышающем 40% непогашенной основной суммы по существующим облигациям, с погашением в 2029-2036 годах. Проценты по новым облигациям будут платить каждые полгода 1 февраля и 1 августа по ставке, которая поэтапно увеличится с 1,75% до 7,75%.
Облигации части Б будут размещены на основную сумму в размере, не превышающем 23% непогашенной основной суммы по существующим облигациям, с погашением в 2030-2036 годах. Проценты по новым облигациям будут платить каждые полгода 1 февраля и 1 августа по ставке, которая поэтапно увеличится с 0% до 7,75%.
Таким образом, владельцы существующих облигаций должны согласиться на списание 37% долга (но при определенных условиях после 2029 года оно может уменьшиться до 25%).
- 17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Позже стороны сошлись на списании 37%.
- По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекала в августе 2024 года.
- Из-за подготовки Украины к реструктуризации еврооблигаций на сумму $23,4 млрд Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины с CC (очень высокий кредитный риск) до C (близкий дефолт).