Кабмін скористався законом про мораторій: Україна не виплатить відсотки за євробондами

Уряд повідомив, що тимчасово зупиняє виплату відсотків за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів скористався законом, який дозволяє йому тимчасово призупинити виплати за державним боргом на період переговорів про реструктуризацію. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

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У постанові уряду, яка була ухвалена в середу, сказано, що Україна призупиняє виплати з 1 серпня.

"Тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 року здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними зі сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року", – йдеться в документі.

Це означає, що Україна не виплатить купонний платіж у розмірі $34 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році, термін якого настає 1 серпня. Уряд мав додатковий 10-денний пільговий період для здійснення платежу, але він дав зрозуміти, що не буде платити, вказує Reuters.

У межах реструктуризації Україна випустить нові державні облігації.

Облігації частини А розмістять на основну суму у розмірі, що не перевищує 40% непогашеної основної суми за наявними облігаціями, з погашенням у 2029-2036 роках. Відсотки за новими облігаціями будуть сплачувати щопівроку 1 лютого й 1 серпня за ставкою, котра поетапно збільшиться з 1,75% до 7,75%.

Облігації частини Б розмістять на основну суму у розмірі, що не перевищує 23% непогашеної основної суми за наявними облігаціями, з погашенням у 2030-2036 роках. Відсотки за новими облігаціями будуть сплачувати щопівроку 1 лютого й 1 серпня за ставкою, котра поетапно збільшиться з 0% до 7,75%.

Таким чином, власники наявних облігацій мають погодитися на списання 37% боргу (але за певних умов після 2029 року воно може зменшитися до 25%).