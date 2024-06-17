Україна запропонувала кредиторам списати до 60% євробондів. Вони не погодились

Міністерство фінансів розказало, які умови реструктуризації єврооблігацій пропонує Україна. І що хочуть держателі бондів

Фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів запропонувало приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів, але поки що не змогло з ними домовитися. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.

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Пропозиція України полягала в обміні єврооблігацій на:

→ пакет інструментів із фіксованим доходом (Vanilla Bonds) та ситуаційно залежних боргових інструментів (SCDI), які будуть прив'язані до результатів податкових надходжень у 2027 році й досягнення цільового показника ВВП.;

→ тільки пакет інструментів із фіксованим доходом (Vanilla Bonds).

Ці варіанти передбачають списання від 25% до 60%, вони погоджені з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: LSE

Перші переговори з комітетом кредиторів пройшли 3-14 червня. Тримачі єврооблігацій запропонували власні умови, які виявилися неприйнятними.

Спочатку вони запропонували реструктуризувати борг з обміном на два типи облігацій: з фіксованим доходом 7,75% на 40% основної суми (Market Bond) і зі змінною дохідністю, що залежатиме від темпів відновлення економіки (Recovery Bond). Пропозиція комітету допускала 20% списання боргу.

Джерело: LSE

Під кінець переговорів вони погодились на списання 22,5% боргу шляхом певних коригувань умов Market Bond і Recovery Bond.

Джерело: LSE

"Пропозицію... було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis)", – йдеться в повідомленні.

Україна та комітет кредиторів продовжать дискусії.