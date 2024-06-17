Україна запропонувала кредиторам списати до 60% євробондів. Вони не погодились
Міністерство фінансів запропонувало приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів, але поки що не змогло з ними домовитися. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.
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Пропозиція України полягала в обміні єврооблігацій на:
→ пакет інструментів із фіксованим доходом (Vanilla Bonds) та ситуаційно залежних боргових інструментів (SCDI), які будуть прив'язані до результатів податкових надходжень у 2027 році й досягнення цільового показника ВВП.;
→ тільки пакет інструментів із фіксованим доходом (Vanilla Bonds).
Ці варіанти передбачають списання від 25% до 60%, вони погоджені з Міжнародним валютним фондом.
Перші переговори з комітетом кредиторів пройшли 3-14 червня. Тримачі єврооблігацій запропонували власні умови, які виявилися неприйнятними.
Спочатку вони запропонували реструктуризувати борг з обміном на два типи облігацій: з фіксованим доходом 7,75% на 40% основної суми (Market Bond) і зі змінною дохідністю, що залежатиме від темпів відновлення економіки (Recovery Bond). Пропозиція комітету допускала 20% списання боргу.
Під кінець переговорів вони погодились на списання 22,5% боргу шляхом певних коригувань умов Market Bond і Recovery Bond.
"Пропозицію... було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis)", – йдеться в повідомленні.
Україна та комітет кредиторів продовжать дискусії.
- За офіційним зовнішнім боргом України уже діє мораторій на виплати до 2027 року, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.
- Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу.
Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові сувереннікредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.
- У травні 2024 року державний і гарантований державою борг України вперше перевищив 6 трлн грн, у валютному еквіваленті – $151,5 млрд.