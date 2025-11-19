Колишній топкерівник податкової після арешту повернув державі 130 млн грн

Фото: Київська міська прокуратура

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який у вересні отримав дві кримінальні справи, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 млн грн збитків, які йому інкримінували. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Усі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України. Завдані державі збитки повністю компенсовані", – йдеться в заяві.

5 вересня стало відомо, що СБУ затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України. Повідомлення про затримання було проілюстроване заблюреною фотографією Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018-2019 роках і курував податковий напрям.

За версією слідства, підозрюваний може бути причетний до створення близько 100 підставних фірм: 14 імпортерів та понад 80 транзитерів. Більшість із них існували лише на папері й використовувалися для фінансових махінацій в інтересах клієнтів.

Лише за період із липня 2024 до травня 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за фіктивні постачання, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн. Загалом у справі йдеться про можливе відмивання понад 1,5 млрд грн протягом 2023-2025 років.

19 вересня підозрюваному, коли він уже перебував в СІЗО, повідомили другу підозру – у зловживанні службовим становищем, яке завдало державному бюджету збитків на 108 млн грн.

За версією слідства, 10 років тому посадовець, який на той час обіймав керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків, дав вказівку затримати відшкодування ПДВ приватному підприємству, мотивуючи це необхідністю додаткових перевірок.

Підприємство мало законні підстави для отримання відшкодування і після затримки відшкодування ПДВ за лютий-квітень 2015 року звернулося до суду.

Суд задовольнив позов і стягнув із держави пеню за період із травня 2015 до березня 2021 року.