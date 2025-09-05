СБУ затримала колишнього топкерівника податкової: підозрюють у відмиванні 1,5 млрд грн

Правоохоронні органи виявили потужний конвертаційний центр, який може бути пов'язаний із колишнім заступником голови ДФС

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України за підозрою у створенні великого конвертаційного центру, повідомляється на сайтах СБУ та Офісу генерального прокурора.

Повідомлення про затримання проілюстроване заблюреною фотографією Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018-2019 роках і курував податковий напрям.

Джерело: Офіс генпрокурора / Telegram

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев написав у Telegram, що справді йдеться про Бамбізова.

"Люди обізнані знають скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору в цілому. Зараз важливо встановити і вичистити всіх "людей Бамбізова" в лавах ДПС", – сказав він.

Повідомляється, що колишній податківець після звільнення працював адвокатом і нібито створив потужний конвертаційний центр. Інші фігуранти справи – двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії.

За версією слідства, разом вони створили близько 100 фірм: 14 імпортерів та понад 80 транзитерів. Більшість із них існували лише на папері і використовувалися для фінансових махінацій в інтересах клієнтів.

Як стверджують у прокуратурі, лише за період із липня 2024 до травня 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за фіктивні постачання, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн. Загалом у справі йдеться про можливе відмивання понад 1,5 млрд грн протягом 2023-2025 років.

Організатори схеми мали офіс у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали документацію.

Під час обшуків у фігурантів справи знайшли готівку, печатки фірм, банківські картки, комп'ютерну техніку, фінансові документи з можливими доказами схем.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Затриманим планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) і відмивання грошей (ч. 3 ст. 209). За ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.