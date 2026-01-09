"Не порушує закон". Міноборони пояснило причину затримки зарплат військовим за грудень

У Міноборони запевнили, що зарплати військовим за грудень повністю виплатять у січні

Фото: EPA (архів)

Міноборони заявило, що часткова виплата зарплат військовим у грудні 2025 року пов'язана з особливостями завершення бюджетного року. Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Часткова виплата грошового забезпечення за грудень, що відбулася наприкінці грудня 2025 року, була зумовлена особливостями завершення бюджетного року. Таке рішення прийнято для забезпечення стабільного фінансування та не є порушенням законодавства", – заявила пресслужба з посиланням на дані Департаменту соцзабезпечення.

У міністерстві запевнили, що всі кошти, що становлять залишок грошового забезпечення за грудень 2025 року, будуть виплачені у повному обсязі в січні 2026 року.

"Станом на 7 січня необхідний фінансовий ресурс уже спрямовано розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня (військовим частинам) для проведення відповідних розрахунків", – йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що Згідно з рішенням міністра оборони України № 38/уд від 6 січня 2026 року, виплати грошового забезпечення здійснюються до 20 числа щомісяця, у разі надходження коштів пізніше цього строку – протягом трьох днів після їх надходження.

Мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20 000 грн. Його не переглядали з лютого 2023 року, коли була скасована надбавка в розмірі 30 000 грн для тилових військовослужбовців.