Держборг України втримався нижче 100% ВВП

Україна завершила 2025 рік із відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%

Фото: Depositphotos

Державний і гарантований державою борг України за підсумками року втримався нижче психологічної позначки 100% від внутрішнього валового продукту, повідомило Міністерство фінансів.

Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу становила 9,04 трильйона гривень ($213,3 мільярда), що на 29,5% більше порівняно з кінцем 2024 року.

Зростання боргу відбулося переважно коштом пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Найбільшим джерелом стали кредити ERA від країн G7 обсягом $37,9 мільярда та фінансування від Європейського Союзу у розмірі $12,1 мільярда в еквіваленті.

Мінфін наголосив, що борг України хоча й збільшується, але його якість суттєво покращується: середньозважений строк до погашення зріс з 6,3 року у 2021-му до 13,37 року у 2025-му, а вартість знизилася з 7,2% до 4,55%, що зменшує навантаження на бюджет.

Строковість і вартість державного боргу України станом на початок 2026 року (Джерело: Мінфін)

Близько 75% держборгу є зовнішнім, водночас понад половину становлять зобов'язання перед ЄС на виключно пільгових умовах. Частка комерційного зовнішнього боргу скоротилася до менше ніж 10%.

Структура боргу України станом на початок 2026 року (Джерело: Мінфін)