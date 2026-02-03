Держборг України втримався нижче 100% ВВП
Державний і гарантований державою борг України за підсумками року втримався нижче психологічної позначки 100% від внутрішнього валового продукту, повідомило Міністерство фінансів.
Україна завершила 2025 рік із відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%.
Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу становила 9,04 трильйона гривень ($213,3 мільярда), що на 29,5% більше порівняно з кінцем 2024 року.
Зростання боргу відбулося переважно коштом пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Найбільшим джерелом стали кредити ERA від країн G7 обсягом $37,9 мільярда та фінансування від Європейського Союзу у розмірі $12,1 мільярда в еквіваленті.
Мінфін наголосив, що борг України хоча й збільшується, але його якість суттєво покращується: середньозважений строк до погашення зріс з 6,3 року у 2021-му до 13,37 року у 2025-му, а вартість знизилася з 7,2% до 4,55%, що зменшує навантаження на бюджет.
Близько 75% держборгу є зовнішнім, водночас понад половину становлять зобов'язання перед ЄС на виключно пільгових умовах. Частка комерційного зовнішнього боргу скоротилася до менше ніж 10%.
- Уряд прогнозує, що державний борг України може досягти 106% ВВП наприкінці 2026 року.
- Наразі законодавчі обмеження щодо максимально допустимого обсягу боргу (60% ВВП) тимчасово не застосовуються через повномасштабну війну Росії в Україні.
