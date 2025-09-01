Державний борг України досяг 100% від ВВП. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк і додав, що за економічними показниками ми – банкрути.

Насправді ж поки що державний борг все ж не досяг 100% ВВП і становить близько 97% від суми. Але, за прогнозом МВФ, вже до кінця 2025 року борг перевищить 110% ВВП.

Чи означає це, що Україна опинилася на межі банкрутства, чи стосується державний борг кожного й чим наша ситуація відрізняється від США чи Японії – читайте у матеріалі LIGA.net.