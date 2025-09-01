Государственный долг Украины достиг 100% от ВВП. Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк и добавил, что по экономическим показателям мы – банкроты.

На самом деле пока еще государственный долг не достиг 100% ВВП и составляет около 97% от этой суммы. Но, по прогнозам МВФ, к концу 2025 года долг превысит 110% ВВП.

Означает ли это, что Украина находится на грани банкротства, касается ли государственный долг каждого и чем наша ситуация отличается от США или Японии – читайте в материале LIGA.net.