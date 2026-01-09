Росія входить у десятиліття економічної стагнації – розвідка

Кремль уперше визнав, що економіка країни втратила динаміку розвитку через війну проти України

Фото: Depositphotos

Російська економіка офіційно перейшла в режим стагнації, повідомляє Служба зовнішньої розвідки. Кремль більше не може приховувати системну кризу за оптимістичними заявами.

Цифри говорять про обвал економічних показників країни-агресора. Після 4,5% зростання ВВП у четвертому кварталі 2024 року почалося різке гальмування: показник упав до 1,4% у першому кварталі 2025-го, потім до 1,1% у другому кварталі, а в третьому кварталі становив лише 0,6%.

Російські чиновники говорять про "планове охолодження" економіки чи "зниження перегріву", але реальність виглядає гіршою.

Риторика урядовців і центрального банку більше не здатна приховати очевидні проблеми. Дефіцит бюджету відчувають як на федеральному рівні, так і в регіонах. Росія фактично визнала, що росіянам доведеться жити в умовах економічних обмежень щонайменше до 2042 року.

Ключовим фактором майбутніх проблем стане падіння нафтогазових доходів. За розрахунками, надходження від продажу енергоносіїв скоротяться на 43% проти рівня 2019 року.

"Така траєкторія означає не тимчасові труднощі, а глибоку й тривалу деградацію економіки. Росія входить у десятиліття, де відновлення виглядає малоймовірним, а фінансові втрати – невідворотними", – зазначають у розвідці.