Корупція і розкрадання: економічні злочини коштували РФ $4 млрд

За 11 місяців 2025 року втрати від економічних злочинів у РФ сягнули близько $4 мільярдів

Фото: Depositphotos

Збитки від економічних злочинів у Росії зросли упродовж 2025 року. Це показує глибокі проблеми в державному управлінні та корпоративному секторі країни-агресора на тлі економічної нестабільності, повідомляє СЗРУ.

Найчастіше фіксують шахрайство, привласнення і розтрату майна, а також незаконні фінансові операції.

Водночас основні фінансові втрати пов'язані з розкраданням бюджетних коштів і зловживаннями у великих компаніях.

Близько 70% зафіксованих економічних злочинів належать до тяжких та особливо тяжких. Злочини концентруються навколо великих грошових потоків, які контролюються державою або пов'язаними з нею структурами.

Важливу роль відіграє корупція в органах влади. Зокрема в будівництві, житлово-комунальному господарстві та військово-промисловому комплексі.

"Зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ вказує на структурні проблеми російської економіки. Концентрація ресурсів у державному та корпоративному секторах, слабкий контроль за їх використанням і високі корупційні ризики знижують інвестиційну привабливість країни навіть для "дружніх" держав і посилюють залежність економіки від адміністративного розподілу коштів, а не від ринкових механізмів", – зазначили у розвідці.