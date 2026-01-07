Коррупция и хищение: экономические преступления стоили РФ $4 млрд

За 11 месяцев 2025 года потери от экономических преступлений в РФ составили около $4 миллиардов

Фото: Depositphotos

Ущерб от экономических преступлений в России вырос на протяжении 2025 года. Это показывает глубокие проблемы в государственном управлении и корпоративном секторе страны-агрессора на фоне экономической нестабильности, сообщает СВРУ.

Чаще фиксируют мошенничество, присвоение и растрату имущества, а также незаконные финансовые операции.

При этом основные финансовые потери связаны с хищением бюджетных средств и злоупотреблениями крупных компаний.

Около 70% отмеченных экономических преступлений относятся к тяжким и особо тяжким. Преступления концентрируются вокруг крупных денежных потоков, которые находятся под контролем государства или связанных с ним структур.

Важную роль играет коррупция в органах власти. В частности, в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и военно-промышленном комплексе.

"Рост убытков на фоне относительно стабильного количества дел указывает на структурные проблемы российской экономики. Концентрация ресурсов в государственном и корпоративном секторах, слабый контроль за их использованием и высокие коррупционные риски снижают инвестиционную привлекательность страны даже для "дружественных" государств и усиливают зависимость экономики от административного распределения средств, а не от рыночных механизмов".