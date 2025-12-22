"Авто на холостом ходу с перегретым двигателем". Состояние России хуже, чем кажется – WaPo

В 2026 году в случае продолжения войны в России возможен экономический кризис. Это признают даже сами россияне

Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

Реальное экономическое положение России значительно хуже, чем хочет показать Кремль. Страна исчерпала внутренние финансовые резервы, а санкции начинают бить по самым уязвимым местам: бюджету, банкам и доходам населения, говорится в статье The Washington Post.

"Банковский кризис возможен. Кризис неплатежей возможен. Я не хочу думать о продолжении войны или эскалации", – сказал газете российский чиновник на условиях анонимности.

Российской экономике ранее "способствовал ряд положительных факторов, таких как высокие мировые цены на сырье и бум, обусловленный ростом государственных расходов. Но большинство из этих факторов исчезли, и поэтому Россия сейчас находится в худшей ситуации с начала войны", – считает экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

Экономика "застыла, и в основе своей она, на мой взгляд, является нежизнеспособной", цитирует The Washington Post бывшего советника Центрального банка РФ. "Ближайшая аналогия – это автомобиль, работающий на холостом ходу с перегретым двигателем. Машина не движется ни вперед, ни назад, но чем дольше она стоит, тем больше повреждений накапливается под капотом", – сказал он.

Западные санкции вынуждают Россию продавать нефть со значительными скидками, что резко сокращает валютные поступления и усиливает дефицит бюджета. По оценкам Reuters, доходы от нефти и газа в декабре могут упасть почти на 50% в годовом измерении, при том что военные расходы достигли рекордных уровней.

Дополнительным риском становится состояние банковской системы. Массовое кредитование оборонного сектора, которое происходило в первые годы полномасштабной войны, создало большой объем непрозрачных и слабо регулируемых долгов.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей уже открыто заявляют о преддефолтном состоянии многих компаний.

Признаки ухудшения ситуации все больше ощущает население. В России падает потребление, растет количество задержек с выплатой зарплат и жалоб работников, а в отдельных регионах предприятия сокращают производство или останавливают работу.

Но, отмечает The Washington Post, в российской элите не ожидают, что экономические трудности в ближайшее время приведут к масштабному социальному недовольству или как-то повлияют на расчеты Путина.

"Рост экономических проблем не приведет к социальным или политическим потрясениям. Но следующий год станет первым по-настоящему тяжелым", – сказал российский ученый, близкий к дипломатическому корпусу.