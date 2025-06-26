Bloomberg: российские банки опасаются системного кризиса в течение года
Российские банки столкнулись со значительным ростом проблемной задолженности, что создает реальную угрозу системного кризиса в финансовом секторе в течение ближайших 12 месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей банковского сектора в России.
По их словам, в экономике России наблюдается более серьезное ухудшение ситуации, чем признается публично.
В частном порядке банки уже выражают обеспокоенность по поводу количества корпоративных и розничных клиентов, которые не могут выплачивать кредиты из-за высоких процентных ставок.
В официальной статистике пока не наблюдается значительного роста просроченных платежей, но на самом деле проблема уже существует и является существенной, говорится во внутренней записке одного из крупных российских банков.
По оценкам банков, объем плохих долгов в России исчисляется триллионами рублей.
Источники Bloomberg описывают ситуацию в России как опасную и говорят, что существует вероятность распространения долгового кризиса на финансовый сектор страны в 2026 году, если ситуация не улучшится.
Проблемы в банковской системе могут поставить под угрозу способность Кремля продолжать войну в Украине, особенно если союзники Украины введут более жесткие санкции против российского финансового сектора, пишет агентство.
Европейский союз в настоящее время обсуждает новые ограничения против российских банков, а сторонники Украины в США призывают президента Дональда Трампа усилить санкционное давление после отказа Владимира Путина от прекращения огня.
- На прошлой неделе министр экономики России Максим Решетников публично заявил, что государство-агрессор находится на грани сползания в рецессию, хотя глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала ситуацию лишь как охлаждение экономики.
- На следующий день Путин поручил ни в коем случае не допустить "стагнации и тем более рецессии".
- Служба внешней разведки Украины ожидает, что российская экономика начнет рушиться к концу 2025 года под давлением санкций и военных расходов.