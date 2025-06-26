Bloomberg: российские банки опасаются системного кризиса в течение года

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Российские банки столкнулись со значительным ростом проблемной задолженности, что создает реальную угрозу системного кризиса в финансовом секторе в течение ближайших 12 месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей банковского сектора в России.

По их словам, в экономике России наблюдается более серьезное ухудшение ситуации, чем признается публично.

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В частном порядке банки уже выражают обеспокоенность по поводу количества корпоративных и розничных клиентов, которые не могут выплачивать кредиты из-за высоких процентных ставок.

В официальной статистике пока не наблюдается значительного роста просроченных платежей, но на самом деле проблема уже существует и является существенной, говорится во внутренней записке одного из крупных российских банков.

По оценкам банков, объем плохих долгов в России исчисляется триллионами рублей.

Источники Bloomberg описывают ситуацию в России как опасную и говорят, что существует вероятность распространения долгового кризиса на финансовый сектор страны в 2026 году, если ситуация не улучшится.

Проблемы в банковской системе могут поставить под угрозу способность Кремля продолжать войну в Украине, особенно если союзники Украины введут более жесткие санкции против российского финансового сектора, пишет агентство.

Европейский союз в настоящее время обсуждает новые ограничения против российских банков, а сторонники Украины в США призывают президента Дональда Трампа усилить санкционное давление после отказа Владимира Путина от прекращения огня.