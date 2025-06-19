В России признали проблемы в экономике: Мы на грани рецессии

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Министр экономического развития Российской Федерации признал, что охлаждение перегретой российской экономики высокими процентными ставками поставило ее на грань рецессии.

"По цифрам у нас охлаждение. Но… все наши цифры – это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы вообще, кажется, на грани перехода в рецессию", – цитирует слова Максима Решетникова на экономическом форуме в Санкт-Петербурге агентство "Интерфакс".

По словам министра, высокие процентные ставки "демотивируют" бизнес инвестировать и кредитные, и собственные средства. Решетников призвал Центробанк РФ найти сбалансированный подход между борьбой с инфляцией и стимулированием роста.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала происходящее в российской экономике "выходом из перегрева" и сказала, что без снижения инфляции умеренных ставок не будет.

Высокие ставки способствуют перераспределению ресурсов в приоритетные отрасли. В российской промышленности рост давно сосредоточен в ВПК, а гражданские отрасли стагнировали с середины 2023 года.

6 июня Центробанк РФ снизил ключевую ставку на целый процентный пункт – до 20% годовых. Снижение ставки стало следствием давления на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину со стороны российского правительства.

Министр финансов Антон Силуанов на вопрос о процессе охлаждения экономики РФ ответил: "У нас сейчас, я бы сказал, похолодание, но за похолоданием всегда наступает лето".

Между тем в первом квартале 2025-го ВВП РФ сократился до предыдущего квартала даже с поправкой на сезонность, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики оценивают понижение ВВП от 0,5% до 1,5%, допуская спад и во втором квартале.