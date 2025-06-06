Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20% впервые с сентября 2022 года

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (фото: EPA)

Центральный банк России в пятницу, 6 июня, принял решение понизить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом говорится на сайте российского регулятора.

В последний раз центробанк РФ снижал ставку в сентябре 2022 года – с 8% до 7,5%. После этого ставку многократно повышали, в последний раз – до 21% в октябре 2024 года.

ЦБ РФ объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться, а экономика начинает охлаждаться, хотя и остается перегретой.

"При том, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", – говорится в заявлении регулятора.

Снижение ставки стало следствием давления на главу ЦБ Эльвира Набиуллина со стороны российского правительства. Перед заседанием Совета директоров ЦБ о необходимости смягчить денежно-кредитную политику говорили министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Центробанк России сохранял ключевую ставку на уровне 21%, пытаясь умерить инфляцию, которая в конце прошлого года превысила 10%.

Продолжительно высокие ставки сдерживают развитие больших частей экономики, прежде всего не связанных с военным сектором. Многие компании останавливают инвестиции, а рост экономики в целом обеспечивается только военными расходами правительства.

5 июня Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, хотя инфляция практически вышла на такой же уровень. Регулятор прогнозирует, что в мае инфляция достигла локального максимума и летом начнет снижаться до целевого уровня 5%.