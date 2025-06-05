НБУ сохранил ставку 15,5%: инфляция в Украине достигла локального максимума
Национальный банк Украины в четверг, 5 июня, сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, хотя инфляция практически вышла на такой же уровень. Регулятор прогнозирует, что инфляция в мае достигла локального максимума и летом начнет снижаться до целевого уровня в 5%, говорится на сайте НБУ.
Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг, считают в Нацбанке.
"Траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы будет в значительной степени зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении.
НБУ подчеркивает, что решение сохранить неизменную учетную ставку направлено на поддержание устойчивости валютного рынка и контроль инфляционных ожиданий. В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции центробанк готов удерживать ставку неизменной дольше предыдущих прогнозов.
Основными рисками инфляционной динамики остаются последствия полномасштабной войны, включая дополнительные бюджетные нужды и повреждения инфраструктуры.
- Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.
- После начала войны ее резко повысили с 10% до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно снижать ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшение, но уже в декабре снова начал повышать.