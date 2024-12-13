В четверг 12 декабря правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 13,5% годовых. Намеки на возможность такого решения были, однако в определенной степени это был сюрприз.

Еще в октябре подавляющее большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидали сохранения учетной ставки на уровне 13% в течение следующих месяцев. Тем не менее, не исключала возможности ее повышения раньше.

Теперь, как пояснили в пресс-службе регулятора, принятое уже в декабре решение "направляется на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%".

Это практически слово в слово повторяет обоснование предыдущего решения о сохранении ставки на уровне 13%, принятое 31 октября. Правда тогда у этой фразы было несколько другое начало. Она звучала так: "Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и вернуть ее к цели 5%".

На этот раз "сочетание и поддержание устойчивости валютного рынка" было направлено на сохранение этой же устойчивости. А вот намерения контролировать инфляцию и возвращать ее дальше в 5% оставили без изменений.

Это неудивительно, ведь мотивом решения по официальной версии было ускорение роста уровня цен (инфляции). Как это может повлиять на будущее – в материале LIGA.net .

Ожидание решения

В традиционных опросах, которые представляет накануне заседаний по ставке финансовый аналитик инвесткомпании ICU Михаил Демкив, большинство считало, что НБУ должен пойти на повышение, но не рассчитывало, что это произойдет уже на этот раз.

"Абсолютное большинство, 76% считает, что ставку оставят неизменной, остальные видят ее повышение на 0.5-1.0 пунктов. Но больший процент респондентов – аж половина – на месте регулятора прибегла бы к повышению ставки (в дальнейшем, – ред.)", – написал Демкив.

В то же время, его коллега, ассоциированный эксперт в CASE Украина Евгений Дубогрыз, видел определенные намеки от функционеров Нацбанка. Поэтому считал, что ставку повысят уже сейчас.

"Еще в предыдущий раз, когда ставку сохранили на 13%, НБУ прямо высказался – может быть повышение (впервые с июня 2022 года, кстати, после того повышение риторика была только о понижении). С последнего, вот неделю с хвостом назад профильный заместитель председателя монетарной политики: "вероятность повышения учетной ставки в течение следующих месяцев мы оцениваем как более высокую по сравнению с возможностью более быстрого возвращения в цикл ее понижение". Как говорили герои произведений Подервянского – "что неясно?", – иронизировал Дубогрыз в своем посту на Фейсбуке.

Причины решения и возможные последствия

В Нацбанке прямо говорят о том, что решение принято из-за всплеска инфляции. В ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. Среди причин – ограниченное предложение продовольствия в результате худших урожаев этого года.

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До этого в октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%. Позже в НБУ признали, что уже к концу года инфляция может превысить 10%. Однако подчеркивали, что она пойдет на убыль весной 2025 года, а в конце 2025 года вообще составит 6,9%.

Нынешнее повышение учетной ставки, считает НБУ, будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. То есть подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям, а соответственно, будет способствовать снижению давления на курс гривны и цены.

В Нацбанке рассчитывают, что повышение ставки будет как минимум побуждать банки повышать уровень процентов по депозитам. Минфин тоже может пойти на символическое увеличение уровня доходности по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Тогда люди понесут деньги на депозиты и пойдут покупать ценные бумаги, а не валюту.

Хотя стоимость кредитов тоже возрастет. Это вредит экономике в целом, но одновременно немного уменьшает аппетиты к увеличению цен.

В целом же, отметил в комментарии для LIGA.net руководитель IQ invest Дмитрий Франчук, повышение ставки может повлиять на:

Кредиты и ипотеку: стоимость кредитов для бизнеса и населения вырастет, что может замедлить экономическую активность. Инвестиционный климат: более высокая учетная ставка может привлечь инвесторов, поскольку возможна большая доходность по государственным облигациям. Курс гривны: повышение ставки может способствовать укреплению национальной валюты, поскольку увеличится привлекательность гривневых активов.

"Повышение учетной ставки до 13,5% Национальным банком является ответом на рост инфляции. Основная цель этого шага – сдержать инфляционное давление и снизить спрос на кредиты из-за удорожания заимствований. Это должно помочь стабилизировать курс национальной валюты и способствовать сохранению стоимости денег", – говорит он.

Ставка и курс

Относительно курса гривны и поведения Нацбанка в этом ожидания бизнеса и граждан все еще прогнозируемы.

"По ожидаемому курсу доллара к концу следующего года. Удивили отсутствием апокалиптических ожиданий. Почти никто не предусматривает девальвацию более 12% (46,5 грн/долл. и выше) на конец 2025 года. Безумных оптимистов, кто бы ставил на укрепление гривны, тоже нет. Основная масса ответов разделилась между незначительными и умеренными темпами девальвации гривны в следующем году. Похоже, за предыдущие 5 месяцев Нацбанк сформировал определенные ожидания почти неизменного курса и заякорил их на будущее", – пишет Михаил Демкив.

В то же время, он обращает внимание на определенную угрожающую тенденцию – постоянный рост объемов скупки валюты населением.

То есть люди традиционно используют возможности покупать валюту, чтобы обезопасить сбережения. Хотя делают это медленно, без ажиотажа. Потому что понимают, что резкого обесценивания гривни, скорее всего, не будет.

И валютных ресурсов держать курс у НБУ хватает. С учетом достаточных объемов международной помощи, возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания в следующем 2025 году будет оставаться значительной.

"Прогноз НБУ о поступлении в следующем году международной помощи на сумму более 38 млрд долларов США остается актуальным. Это финансирование позволит НБУ поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка", – отметил на монетарном брифинге 12 декабря глава НБУ Андрей Пышный.