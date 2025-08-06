"Здравый смысл победил". Кабмин назначил директором БЭБ Александра Цивинского

Правительство с задержкой, но выполнило требование закона о назначении главы Бюро экономической безопасности

Фото: Александр Цивинский / скриншот из видео

Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности старшего детектива НАБУ Александра Цивинского, который победил на открытом конкурсе с участием международных экспертов. Решение было принято на заседании правительства в среду, 6 августа, сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа – нет никаких возражений против его кандидатуры", – сообщила она.

"Несмотря на недоразумения последних месяцев, здравый смысл победил, и БЭБ получит первого политически независимого руководителя", – отреагировал на назначение Цивинского глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Цивинский учился во Львовском институте внутренних дел, с 2003 по 2015 год работал в структуре МВД, а с 2015 года – в Национальном антикоррупционном бюро на должностях старшего детектива и руководителя отдела.

24 июня 2025 года конкурсная комиссия признала Цывинского победителем конкурса на должность директора БЭБ. По закону, у правительства было 10 дней на назначение Цывинского, но Кабинет министров Дениса Шмыгаля не выполнил эту норму.

В выписке из протокола заседания правительства от 7 июля, на котором обсуждали Цивинского, сказано, что его кандидатуру отклонили "с учетом информации, указанной в письме СБУ".

По неофициальной информации, претензия к Цывинскому заключалась в российском гражданстве его отца. По словам самого Цивинского, он не общается с отцом около 10 лет и не знает, имеет ли тот гражданство России.

После переформатирования правительства новый премьер Юлия Свириденко договорилась, что Цивинский пройдет полиграф, чтобы снять сомнения относительно назначения в БЭБ.