"Здоровий глузд переміг". Кабмін призначив директором БЕБ Олександра Цивінського

Уряд з затримкою, але виконав вимогу закону про призначення голови Бюро економічної безпеки

Фото: Олександр Цивінський / скриншот з відео

Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки старшого детектива НАБУ Олександра Цивінського, який переміг на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. Рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 6 серпня, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури", – повідомила вона.

"Попри непорозуміння останніх місяців, здоровий глузд переміг, і БЕБ отримає першого політично незалежного керівника", – відреагував на призначення Цивінського голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Цивінський вчився у Львівському інституті внутрішніх справ, з 2003 до 2015 року працював у структурі МВС, а з 2015 року – у Національному антикорупційному бюро на посадах старшого детектива і керівника відділу.

24 червня 2025 року конкурсна комісія визнала Цивінського переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ. За законом, уряд мав 10 днів на призначення Цивінського, але Кабінет міністрів Дениса Шмигаля не виконав цю норму.

У витязі з протоколу засідання уряду від 7 липня, на якому обговорювали Цивінського, зазначено, що його кандидатуру відхилили "з урахуванням інформації, зазначеної в листі СБУ".

За неофіційною інформацією, претензія до Цивінського полягала в російському громадянстві його батька. За словами самого Цивінського, він не спілкується з батьком близько 10 років і не знає, чи має той громадянство Росії.

Після переформатування уряду нова прем'єрка Юлія Свириденко домовилася, що Цивінський пройде поліграф, щоб зняти сумніви щодо призначення в БЕБ.