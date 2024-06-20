Рада приняла закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности

Фото: БЭБ

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 20 июня, поддержала в целом законопроект №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса. Законопроект поддержали 239 депутатов.

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Принятие закона – один из "маяков" Международного валютного фонда (МВФ). Его следует выполнить до конца июня 2024 года.

Финальный текст закона был утвержден только в ночь перед голосованием.

Железняк сообщил, что после перезапуска директор БЭБ получит "гарантированную независимость" на уровне Национального антикоррупционного бюро.

Что предусматривает закон

Одна из главных новаций заключается в изменении порядка назначения и увольнении директора БЭБ. Если по действующей редакции закона конкурсную комиссию формируют СНБО и Верховная Рада, то после принятия изменений это право перейдет к Кабинету министров, причем половину состава комиссии будут назначать на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции, реформы органов правопорядка

Эти члены комиссии будут иметь преимущественное право голоса при принятии решений. Для назначения директора БЭБ нужно четыре голоса, в том числе не менее двух – от "международников".

Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение премьер-министру Украины не более двух отобранных из числа участников конкурса кандидатур, после чего у Кабинета министров есть десять дней на назначение директора БЭБ.

Через год и спустя три года после назначения директора БЭБ должна пройти внешняя независимая оценка эффективности деятельности Бюро специальной комиссией, которую назначит Кабмин на основании предложений международных организаций. Негативное заключение аудита будет основанием для увольнения директора.

Закон вступит в силу сразу же после принятия и публикации.

После этого должны избрать нового директора БЭБ, а также начать аттестацию работников.

Переаттестация сотрудников БЭБ также проводится комиссией, где шесть представителей должен подать новоизбранный директор БЭБ и еще шесть – международные партнеры по предложению украинской бизнес-среды.