В БЭБ сменили и.о. директора. Должность занял заместитель

Фото: БЭБ/Facebook

Сергей Перхун стал новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщил собеседник LIGA.net в БЭБ.

До назначения Перхун был заместителем главы БЭБ. Он сменил на должности и.о. директора Андрея Пащука, который вернулся на позицию первого заместителя директора Бюро.

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Собеседник LIGA.net объяснил, что у предыдущего руководителя БЭБ закончился максимально разрешенный срок пребывания в статусе исполняющего обязанности. Поэтому вместо него исполняющим обязанности директора назначили другого заместителя.

Согласно закону о БЭБ в случае увольнения директора с должности полномочия исполняет его первый заместитель, но не больше одного года.

В апреле 2023 года Кабмин уволил директора БЭБ Вадима Мельника с занимаемой должности. Он сам написал заявление на увольнение по состоянию здоровья.

На его место через несколько дней временно назначили первого заместителя БЭБ Эдуарда Федорова, который был уволен в августе 2023 года. С того периода должность и.о. директора занимал Андрей Пащук.

Перхун работал на руководящих должностях в органах прокуратуры с 2009-го по 2023 год, после чего перешел на работу в БЭБ. Сначала как заместитель руководителя Территориального управления БЭБ в Киевской области, вскоре стал заместителем главы БЭБ.

8 апреля 2024 года в Верховной Раде подготовили к повторному рассмотрению законопроект о БЭБ. Им снова не все довольны.

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