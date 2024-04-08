В Раде подготовили к повторному рассмотрению законопроект о БЭБ. Им снова не все довольны

Фото: БЭБ / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал обновленную редакцию законопроекта №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности, сообщил его глава Даниил Гетманцев.

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Это правительственный законопроект, который депутаты 23 февраля отправили на повторное первое чтение. Реформа важна, потому что это один из "маяков" Международного валютного фонда (МВФ). Его следует выполнить до конца июня 2024 года.

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Новая редакция предусматривает:

→ отбор и представление на рассмотрение премьер-министра двух кандидатур на должность директора БЭБ;

→ оценку эффективности БЭБ через год и три года после назначения нового директора;

→ переаттестацию сотрудников БЭБ в течение 12 месяцев после назначения нового директора;

→ формирование дисциплинарной комиссии новым директором.

Законопроект поддержали 17 депутатов, против был один – автор альтернативного проекта Ярослав Железняк (Голос).

Он считает, что законопроект содержит "кучу ошибок и дыр для [будущего] обжалования в судах".

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявила, что налоговый комитет не устранил ключевые замечания к законопроекту. Среди них, например, то, что финальный голос в назначении нового директора БЭБ остается за властью, а не конкурсной комиссией.

Также претензии организации касаются процедур переаттестации персонала, которые не учитывают опыт отборов в НАБУ и САП, а также реформирование прокуратуры и милиции.