Рада провалила голосування урядового законопроєкту про перезапуск БЕБ

Для ухвалення законопроєкту у першому читанні не вистачило чотири голоси

Фото: пресслужба Офісу президента

Депутати Верховної Ради не підтримали у першому читанні урядовий законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки (БЕБ). "За" проголосували 222 депутати за необхідних 226, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проти ухвалення урядового законопроєкту виступали провідні бізнес-асоціації України та посли G7.

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Після реакції послів G7 Кабінет міністрів змінив свою позицію щодо переатестації працівників Бюро економічної безпеки.

Як заявляв напередодні міністр юстиції Денис Малюська, урядовий законопроєкт буде доопрацьовано до другого читання для того, щоб повністю виконати рекомендації міжнародних партнерів.

Раніше Кабінет Міністрів хотів провести переатестацію БЕБ після закінчення війни.

Ухвалення закону про перезапуск БЕБ – один із маяків Міжнародного валютного фонду. Його слід виконати до кінця червня 2024 року. Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів відбору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників.

Після реформи БЕБ, створеного у 2021 році замість податкової міліції, має відійти у підпорядкування міністерства фінансів.

У лютому 2023 року податковий комітет Верховної Ради визнав роботу БЕБ незадовільною.

У квітні 2023 року Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника за власним бажанням. Обов'язки директора виконує один із заступників – Андрій Пащук.

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