Малюська пояснив, чому Кабмін хоче відкласти переатестацію БЕБ: поганий ринок праці

Бізнес-асоціації синхронно виступили проти урядового законопроєкту про реформування БЕБ. Міністр юстиції вважає, що вони не мають рації

Фото: Міністерство юстиції

Провідні бізнес-асоціації України синхронно виступили проти ухвалення урядового законопроєкту №10439 про реформування Бюро економічної безпеки й підтримали альтернативний №10439-2 авторства групи депутатів на чолі з Ярославом Железняком. Міністр юстиції Денис Малюська у відповідь попросив не затягувати реформу "у пошуку між добрим і ще кращим".

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Малюська упевнений, що урядовий законопроєкт не суперечить вимогам міжнародних партнерів України, як це намагаються подати критики.

Претензії до урядового проєкту багато в чому пов'язані з тим, що він відкладає переатестацію працівників БЕБ на період через рік після війни і надає Кабінету міністрів, а не Верховній Раді, право формувати правила переатестації.

Центр протидії корупції заявив, що через такі положення "бізнес повинен буде терпіти набіги татаровського БЕБ фактично невизначений час".

За словами Малюськи, переатестацію вирішили відкласти через складну ситуацію на ринку праці.

"Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації вже зараз. Аргументи "проти" переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась. Проблеми з кадрами відчувають усі і в приватному, і в публічному секторі. Перспективи будуть набагато кращими, коли наші воїни повернуться з війни – непрацевлаштованих, патріотичних, чесних та налаштованих на реформи буде більше на порядок. ІМХО [на мою скромну думку], буде саме час для переатестації всюди, не лише у БЕБ", – написав міністр у Facebook.

Переатестація керівництва БЕБ, за задумом уряду, має відбутися негайно. Під час відбору нового керівника БЕБ вирішальний голос матимуть представники міжнародних організацій.

"Нормальний (не криворукий) новий керівник зможе легко зачистити БЕБ від поганих кадрів (якщо такі там ще залишаться). Інструментів для цього – безліч. Особливо під час війни. Можливостей завести нову команду (якщо така команда існуватиме) – і зараз безліч. В БЕБ працює лише четверта частина від необхідного кадрового складу. Тисячі чесних детективів, якщо ви існуєте, готуйтесь прийти на роботу, вакантних місць навіть вже зараз – безліч", – написав Малюська.

Міністр додав, що уряд готовий до пропозицій депутатів щодо вдосконалення законопроєкту.

"Для цього і було придумане друге читання в регламенті", – написав він.

Ухвалення закону про перезапуск БЕБ – один із маяків Міжнародного валютного фонду . Його потрібно виконати до кінця червня 2024 року. Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів добору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників. Після реформи БЕБ, яке створили в 2021 році замість податкової міліції, повинне відійти у підпорядкування Міністерства фінансів.