Україна і МВФ почали офіційні переговори щодо нової кредитної програми

Місія Міжнародного валютного фонду у понеділок розпочала дискусії з представниками влади України з приводу нової програми EFF

Голова місії МВФ Гевін Грей (Фото – Мінрозвитку)

Україна і Міжнародний валютний фонд у понеділок, 17 листопада, розпочали офіційні переговори про нову кредитну програму, повідомила LIGA.net пресслужба фонду.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", – йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", – йдеться в заяві фонду.

Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму з МВФ до кінця року, бо вже вичерпала більшість коштів за поточною програмою на $15,5 мільярда. Чинна програма з МВФ діє до 2027 року, але, як пояснював голова Національного банку Андрій Пишний, вона значно фокусується на повоєнній відбудові, тоді як війна не завершується і наступний бюджет також буде воєнним.

9 вересня прем'єрка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

Розмір нової програми МВФ попередньо оцінюють у $8 мільярдів.

ОНОВЛЕНО о 13:18. Голова Національного банку Андрій Пишний підтвердив, що на установчій зустрічі з місією обговорювався порядок денний переговорів щодо нової програми.

"Важливий блок обговорення – досягнення ритмічного та достатнього фінансування на 2026–2027 роки за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, зокрема завдяки детінізації економіки, та подальшої підтримки міжнародних партнерів. У фокусі – обсяги та джерела фінансування", – написав Пишний у Facebook.

Фото: пресслужба НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Команда НБУ буде брати участь у дискусіях щодо макроекономічних показників, заходів процентної та валютно-курсової політики та продовження реформ у фінансовому секторі.

"Ми виступаємо за те, щоб у новій програмі були відображені завдання, які дадуть змогу реалізувати реформи в межах європейської інтеграції. Для нас це важливий пріоритет. Також розраховуємо на детальне обговорення питань щодо розбудови інфраструктури фінансових ринків, валютної лібералізації, страхування воєнних ризиків, інших питань", – написав Пишний.