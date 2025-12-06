Fitch перед виборами в Угорщині погіршив прогноз для рейтингу країни

Три роки стагнації й популістські витрати уряду Орбана можуть призвести до зниження рейтингу Угорщини вперше з 2012 року

Фото: Depositphotos

Агентство Fitch Ratings у п'ятницю підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Угорщини на рівні 'BBB', але погіршило його прогноз зі "стабільного" до "негативного". Про це повідомляється на сайті агентства.

Причиною такого рішення стали майже нульове економічне зростання та масштабні фіскальні послаблення напередодні парламентських виборів 2026 року.

Уряд Віктора Орбана запровадив низку дорогих фіскальних заходів (наприклад, 13-ту і 14-ту пенсії), сукупна вартість яких оцінюється у 0,3% ВВП у 2025 році та 2,1% ВВП у 2026 році, причому більшість з них є постійними витратами.

Внаслідок цього фіскальний дефіцит в Угорщині зросте з 5% ВВП у 2025 році до 5,6% у 2026-му. Це майже вдвічі перевищує середній показник для країн з рейтингом 'BBB' (3%) та значно вище за власні цільові показники уряду (3,7%).

Внаслідок розширення дефіциту державний борг Угорщини продовжить зростати – з 73,5% ВВП у 2024 році до 74,6% до кінця 2027 року

Fitch не виключає, що на початку 2026 року можуть з'явитися додаткові популістські заходи.

Такі дії послаблюють передбачуваність політики та збільшують фіскальні ризики для Угорщини.

За прогнозами Fitch, угорська економіка зросте лише на 0,3% у 2025 році. Це означає, що середній показник зростання ВВП за 2023-2025 роки становитиме 0%. Інвестиції скорочуються третій рік поспіль через жорстку монетарну політику, зменшення надходжень коштів з ЄС та високу невизначеність.

Водночас у 2026-му очікується зростання ВВП на 2,3%.

Погіршення прогнозу означає можливість зниження рейтингу у майбутньому, востаннє рейтинг Угорщини агентством Fitch погіршувався у 2012-му.