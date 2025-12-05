Швеція припинить допомогу п'яти країнам заради України

Фото: EPA / Oscar Olsson

Швеція поступово припинить допомогу п'яти країнам, щоб збільшити її для України. Про це повідомила пресслужба шведського уряду.

"Допомога Україні значно зросте найближчими роками, до щонайменше 10 млрд шведських крон ($1,06 млрд. – Ред.) у 2026 році. Щоб надати пріоритет Україні, уряд вирішив поступово припинити допомогу розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії", – йдеться у заяві.

В уряді наголосили, що з припиненням допомоги на розвиток гуманітарна допомога для цих країн не зміниться.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі історії Європи. На Україну чинять тиск як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити жорсткі пріоритети. Таким чином, Швеція поступово припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії", – заявив міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Також Швеція закриє посольства в Болівії, Ліберії та Зімбабве.

