Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

В ближайшие годы помощь Швеции Украине вырастет до минимум $1,06 млрд, отметили в правительстве

Фото: EPA / Oscar Olsson

Швеция постепенно прекратит помощь пяти странам, чтобы увеличить ее для Украины. Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства.

"Помощь Украине значительно возрастет в ближайшие годы, до не менее 10 млрд шведских крон ($1,06 млрд. – Ред.) в 2026 году. Чтобы предоставить приоритет Украине, правительство решило постепенно прекратить помощь развитию Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии", – говорится в заявлении.

В правительстве отметили, что с прекращением помощи на развитие гуманитарная помощь для этих стран не изменится.

"Мы находимся на решающем этапе истории Европы. На Украину оказывают давление как за столом переговоров, так и на передовой. Чтобы увеличить поддержку Украины, нам нужно определить жесткие приоритеты. Таким образом, Швеция постепенно прекращает помощь в развитии Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии", – заявил министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Также Швеция закроет посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве.

