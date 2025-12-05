Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины
Швеция постепенно прекратит помощь пяти странам, чтобы увеличить ее для Украины. Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства.
"Помощь Украине значительно возрастет в ближайшие годы, до не менее 10 млрд шведских крон ($1,06 млрд. – Ред.) в 2026 году. Чтобы предоставить приоритет Украине, правительство решило постепенно прекратить помощь развитию Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии", – говорится в заявлении.
В правительстве отметили, что с прекращением помощи на развитие гуманитарная помощь для этих стран не изменится.
"Мы находимся на решающем этапе истории Европы. На Украину оказывают давление как за столом переговоров, так и на передовой. Чтобы увеличить поддержку Украины, нам нужно определить жесткие приоритеты. Таким образом, Швеция постепенно прекращает помощь в развитии Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии", – заявил министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.
Также Швеция закроет посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве.
- 22 октября, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях о сотрудничестве в сфере развития воздушных возможностей. Документ откроет возможности для экспортной сделки по поставке Украине до 150 новейших истребителей Gripen.
- В августе Дания, Норвегия и Швеция анонсировали предоставление $500 млн на инициативу PURL, которая предусматривает закупку оружия у США для Украины.
