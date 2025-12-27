Крупнейшая криптобиржа США заявила об аресте в Индии бывшего сотрудника из-за взлома

Фото: depositphotos.com

Бывшего агента службы поддержки клиентов крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase задержали в Индии в связи с инцидентом с подкупом хакерами представителей службы для получения информации о клиентах. Об этом сообщил гендиректор Coinbase Global Inc. Брайан Армстронг в соцсети X.

"Мы имеем нулевую толерантность к плохому поведению и будем продолжать сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности. Благодаря полиции Хайдарабада в Индии только что был задержан бывший агент службы поддержки клиентов Coinbase", – написал он, заявив о "еще больше арестованных впереди".

Как сообщило Bloomberg, представитель Coinbase подтвердил арест в Индии и добавил, что это произошло после недавнего сотрудничества биржи с окружной прокуратурой Бруклина, в рамках которого прокуроры выдвинули обвинения мужчине из Бруклина в "длительной схеме выдачи себя за других, направленной на клиентов Coinbase".

В мае компания заявила, что хакеры подкупили подрядчиков или сотрудников за пределами США, чтобы они похитили конфиденциальные данные клиентов, и требовали $20 млн выкупа. На то время Coinbase оценивала, что устранение последствий инцидента может стоить до $400 млн.

В целом акции Coinbase упали примерно на 4,6% в этом году. В пятницу, 26 декабря, они упали на 1,2% до $236,79.

Читайте также Уиткоффу грозит расследование Госдепа из-за криптопроекта семьи Трампа