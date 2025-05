Coinbase стала первой криптовалютной компанией, акции которой войдут в индекс S&P 500

Фото: Depositphotos

Криптовалютная биржа Coinbase попала в один из основных американских фондовых индексов S&P 500, заменив в нем финансовую компанию Discover Financial Services (которую покупает Capital One Financial). Об этом сообщается в релизе биржи.

Изменения вступят в силу с 19 мая.

S&P 500 включает в себя крупнейшие публичные компании США и является одним из самых влиятельных фондовых индексов в мире.

Coinbase станет первой компанией, напрямую связанной с криптовалютами, которая попала в этот индекс.

CNBC пишет, что она вышла на биржу в 2021 году, но ее акции достаточно волатильные и торгуются ниже пиковых значений 2021 года, текущая рыночная капитализация компании составляет $53 миллиарда.

С начала года акции компании упали на 17%, показывая худшие результаты, чем биткоин, подорожавший на 10%.

Включение в индекс S&P 500 является важным событием для компании, поскольку это часто приводит к росту стоимости акций из-за того, что отслеживающие этот индекс фонды добавляют эти акции в свои портфели.

Чтобы войти в индекс S&P 500, компания должна получить прибыль за последний квартал и совокупную прибыль за четыре последних квартала. На прошлой неделе Coinbase сообщила о чистой прибыли в размере $65,6 миллиона. Доход вырос на 24% до $2,03 миллиарда по сравнению с $1,64 миллиарда год назад.

S&P 500 – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 крупнейших публичных компаний США. Он управляется рейтинговым агентством Standard&Poor's. В него входят ценные бумаги таких компаний, как Alphabet Inc., Amazon, American Airlines, Apple Inc., Berkshire Hathaway, Boeing, Coca-Cola Company, Disney, Domino's, General Motors, HP Inc., IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Mastercard, Mondelez International, Nike Inc., PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Tesla Inc., Visa, и многих других.