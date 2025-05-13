Coinbase стала первой криптовалютной компанией, акции которой войдут в индекс S&P 500
Криптовалютная биржа Coinbase попала в один из основных американских фондовых индексов S&P 500, заменив в нем финансовую компанию Discover Financial Services (которую покупает Capital One Financial). Об этом сообщается в релизе биржи.
Изменения вступят в силу с 19 мая.
S&P 500 включает в себя крупнейшие публичные компании США и является одним из самых влиятельных фондовых индексов в мире.
Coinbase станет первой компанией, напрямую связанной с криптовалютами, которая попала в этот индекс.
CNBC пишет, что она вышла на биржу в 2021 году, но ее акции достаточно волатильные и торгуются ниже пиковых значений 2021 года, текущая рыночная капитализация компании составляет $53 миллиарда.
С начала года акции компании упали на 17%, показывая худшие результаты, чем биткоин, подорожавший на 10%.
Включение в индекс S&P 500 является важным событием для компании, поскольку это часто приводит к росту стоимости акций из-за того, что отслеживающие этот индекс фонды добавляют эти акции в свои портфели.
Чтобы войти в индекс S&P 500, компания должна получить прибыль за последний квартал и совокупную прибыль за четыре последних квартала. На прошлой неделе Coinbase сообщила о чистой прибыли в размере $65,6 миллиона. Доход вырос на 24% до $2,03 миллиарда по сравнению с $1,64 миллиарда год назад.