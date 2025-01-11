В 2024 году фондовый индекс S&P 500 вырос на 23%, что стало еще одним успешным годом для американского рынка акций. Значительную роль в этом сыграли акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Nvidia, ставшая основой для "ИИ-революции", увеличила свою капитализацию на 171%, обеспечив более 22% общего роста индекса.

Несмотря на то что Apple, Amazon и Meta показали более умеренный рост акций — на 31%, 23% и 18% соответственно, их вклад в общий результат индекса составил 7,4%, 5,9% и 5,5%.

LIGA.net рассказывает, какие акции S&P 500 показали лучшие результаты за 2024 год и почему они выросли в несколько раз.