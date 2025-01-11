У 2024 році фондовий індекс S&P 500 зріс на 23%, що стало ще одним успішним роком для американського ринку акцій. Значну роль у цьому відіграли акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Nvidia, яка стала основою для "ШІ-революції", збільшила свою капіталізацію на 171%, забезпечивши понад 22% загального зростання індексу.

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Попри те що Apple, Amazon і Meta показали помірніше зростання акцій — на 31%, 23% і 18% відповідно, їхній внесок у загальний результат індексу склав 7,4%, 5,9% і 5,5%.

LIGA.net розповідає, які акції S&P 500 показали найкращі результати за 2024 рік та чому вони зросли у декілька разів.