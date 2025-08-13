Вкладчик пытался отсудить у ПриватБанка 3 млрд евро за депозит 1995 года

Фото: depositphotos.com

Бывший клиент ПриватБанка, который в 1995 году положил на депозит 900 млн карбованцев (около $6000 по тогдашнему курсу), пытался отсудить за него 3 млрд евро, однако 30 июля 2025 года Верховный суд признал договор, на который ссылался клиент, недействительным, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По условиям договора, мужчина внес в кассу банка денежные средства в размере 900 млн карбованцев на срок четыре года с ежемесячным начислением по годовой процентной ставке 220%.

По информации банка, этот депозит был выплачен клиенту в 1996 году.

Несмотря на это, в сентябре 2011 года клиент обратился в Ленинский районный суд Луганска с иском к банку с требованием признать договор продленным. По результатам судебных разбирательств ПриватБанк обязали вернуть сумму вклада с начислением процентов до 6 июля 2003 года.

В 2016 году ПриватБанк был национализирован, но поскольку эти обязательства не учитывались на балансовых или внебалансовых счетах банка, Кабинету министров стало известно о них только в 2021 году, после того как вкладчик обратился в иностранные суды (Земельный суд Франкфурт-на-Майне и районный суд города Никосия) с ходатайством о признании и исполнении решений украинских судов 2012 года.

Общий размер средств, которые этот вкладчик требовал вернуть, составлял почти 3 млрд евро.

По результатам судебного разбирательства, победу в деле одержал Кабинет министров.

Суд применил принцип lex specialis (специальный закон имеет преимущество над общим), отдав приоритет статье 41-1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" над нормами Гражданского кодекса Украины.

Она устанавливает ничтожность сделок, если обязательства по ним не учитывались на момент приобретения государством права собственности на акции банка. Это правило применяется, несмотря на время заключения первоначального договора.

Таким образом Верховный суд подтвердил ничтожность депозитного договора 1995 года.

"Успешный результат этого дела является чрезвычайно важным, поскольку это решение не только позволило избежать значительных финансовых потерь, но и предотвратило создание негативной судебной практики, которая могла бы открыть путь для других лиц с неучтенными обязательствами требовать их выполнения", – сообщил Минюст.