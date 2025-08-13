Вкладник намагався відсудити у ПриватБанку 3 млрд євро за депозит 1995 року

Фото: depositphotos.com

Колишній клієнт ПриватБанку, який у 1995 році поклав на депозит 900 млн карбованців (близько $6000 за тодішнім курсом), намагався відсудити за нього 3 млрд євро, але 30 липня 2025 року Верховний суд визнав договір, на який посилався клієнт, недійсним, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

За умовами договору, чоловік вніс до каси банку кошти в розмірі 900 млн карбованців на строк чотири роки зі щомісячним нарахуванням за річною відсотковою ставкою 220%.

За інформацією банку, цей депозит був виплачений клієнту у 1996 році.

Попри це, у вересні 2011 року клієнт звернувся до Ленінського районного суду Луганська з позовом до банку з вимогою визнати договір продовженим. За результатами судових розглядів ПриватБанк зобов'язали повернути суму вкладу з нарахуванням процентів до 6 липня 2003 року.

У 2016 році ПриватБанк націоналізували, але оскільки ці зобов'язання не обліковувалися на балансових чи позабалансових рахунках банку, Кабінету міністрів стало відомо про них лише у 2021 році, після того як вкладник звернувся до іноземних судів (Земельного суду Франкфурт-на-Майні та районного суду міста Нікосія) з клопотанням про визнання та виконання рішень українських судів 2012 року.

Загальний розмір коштів, які цей вкладник вимагав повернути, становив майже 3 млрд євро.

За результатами судового розгляду, перемогу в справі здобув Кабінет міністрів.

Суд застосував принцип lex specialis (спеціальний закон має перевагу над загальним), віддавши пріоритет статті 41-1 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" над нормами Цивільного кодексу України.

Вона встановлює нікчемність правочинів, якщо зобов'язання за ними не обліковувалися на момент набуття державою права власності на акції банку. Це правило застосовується, незважаючи на час укладення початкового договору.

Таким чином Верховний суд підтвердив нікчемність депозитного договору 1995 року.

"Успішний результат цієї справи є надзвичайно важливим, оскільки це рішення не лише дозволило уникнути значних фінансових втрат, а й запобігло створенню негативної судової практики, яка могла б відкрити шлях для інших осіб з необлікованими зобов'язаннями вимагати їхнього виконання", – повідомив Мін'юст.