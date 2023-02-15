Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам

Большая палата Верховного суда в среду, 15 февраля, удовлетворила кассационные жалобы государства и закрыла производство по делу по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета, сообщила пресс-служба банка.

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Это решение в банке называют историческим.

"Большая палата Верховного суда приняла историческое решение по делу по иску Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам", – пояснила пресс-служба банка.

Дубилет пытался добиться признания недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года.

Однако решение Верховного суда подтвердило безапелляционность применения "антиколомойского" закона №590-ІХ, прямо запрещающего возвращение акций выведенных с рынка банков их бывшим владельцам.

Согласно заключительным и переходным положениям закона №590-ІХ, судебные производства по хозяйственным делам по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию.

Банк заявил, что от этого дела зависело дальнейшее рассмотрение более 40 подобных исков, с помощью которых бывшие владельцы ПриватБанка и их окружение пытались обжаловать законность национализации.

Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

В декабре 2019 года Дубилет подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительными договоры купли-продажи акций ПриватБанка.

2 июня 2021 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета, но в октябре того же года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение.

Андрій Водяний

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