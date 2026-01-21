Кредит Украине на €90 млрд. Европарламент разрешил применить процедуру усиленного сотрудничества
Фото: EPA / YOAN VALAT

Европарламент дал "зеленый свет" решению Европейского совета применить процедуру усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

499 парламентариев проголосовали за, 135 – против, еще 24 воздержались.

Читайте также
ЕС придется ежегодно платить 3 млрд евро процентов за кредит Украине

"Поскольку Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки займа, соглашение [о кредите Украине] было заключено в соответствии с процедурой усиленного сотрудничества, механизма, который позволяет желающим государствам-членам ЕС сотрудничать в отдельных сферах. Согласно договорам, процедура усиленного сотрудничества требует согласия Европейского парламента", – пояснили в пресс-службе.

Читайте также
Новый механизм Defence City: увеличит ли он производство оружия в Украине уже в 2026 году
европарламентсловакиячехияВенгриякредит ЕС