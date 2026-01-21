Кредит Украине на €90 млрд. Европарламент разрешил применить процедуру усиленного сотрудничества

Процедуру усиленного сотрудничества решили применить, поскольку Чехия, Венгрия и Словакия решили не поддерживать кредит для Украины

Фото: EPA / YOAN VALAT

Европарламент дал "зеленый свет" решению Европейского совета применить процедуру усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

499 парламентариев проголосовали за, 135 – против, еще 24 воздержались.

Читайте также ЕС придется ежегодно платить 3 млрд евро процентов за кредит Украине

"Поскольку Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки займа, соглашение [о кредите Украине] было заключено в соответствии с процедурой усиленного сотрудничества, механизма, который позволяет желающим государствам-членам ЕС сотрудничать в отдельных сферах. Согласно договорам, процедура усиленного сотрудничества требует согласия Европейского парламента", – пояснили в пресс-службе.

Европейский совет 18 декабря приняла решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Речь идет о льготном кредите, который рассматривали как альтернативу репарационной позиции, если план использования замороженных активов РФ не сработает.

Европейский Союз ежегодно будет платить около 3 млрд евро процентов по заимствованиям для помощи Украине.

14 января Еврокомиссия приняла несколько законодательных предложений по обеспечению постоянной финансовой поддержки Украины в 2026 и 2027 годах, в частности о предоставлении Украине кредита поддержки на 90 млрд евро.