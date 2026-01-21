Кредит Украине на €90 млрд. Европарламент разрешил применить процедуру усиленного сотрудничества
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Европарламент дал "зеленый свет" решению Европейского совета применить процедуру усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
499 парламентариев проголосовали за, 135 – против, еще 24 воздержались.
"Поскольку Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки займа, соглашение [о кредите Украине] было заключено в соответствии с процедурой усиленного сотрудничества, механизма, который позволяет желающим государствам-членам ЕС сотрудничать в отдельных сферах. Согласно договорам, процедура усиленного сотрудничества требует согласия Европейского парламента", – пояснили в пресс-службе.
- Европейский совет 18 декабря приняла решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Речь идет о льготном кредите, который рассматривали как альтернативу репарационной позиции, если план использования замороженных активов РФ не сработает.
- Европейский Союз ежегодно будет платить около 3 млрд евро процентов по заимствованиям для помощи Украине.
- 14 января Еврокомиссия приняла несколько законодательных предложений по обеспечению постоянной финансовой поддержки Украины в 2026 и 2027 годах, в частности о предоставлении Украине кредита поддержки на 90 млрд евро.
