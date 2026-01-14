Еврокомиссия приняла законодательные предложения о предоставлении Украине €90 млрд: детали

Поддержка Украины будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала

Еврокомиссия приняла ряд законодательных предложений по обеспечению постоянной финансовой поддержки Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного органа ЕС.

В пакет вошли новые предложения по:

предоставлению Украине кредита поддержки на 90 млрд евро;

внесению изменений в Инструмент поддержки Украины (Ukraine Facility);

внесению изменений в Регламент многолетних финансовых рамок, чтобы позволить покрытие кредита Украине из "бюджетного резерва" ЕС.

Предложенная поддержка будет структурирована в два компонента: примерно две трети (60 млрд евро) направят на военную помощь, а остальное будет предоставлено как общая бюджетная поддержка.

"Союз оставляет за собой право использовать российские активы, иммобилизованные в ЕС, для погашения займа в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Репарационный заем, предложенный 3 декабря 2025 года, не был отозван и остается доступным, если созаконодатели решат его использовать", – заявили в Еврокомиссии.

Поддержка Украины будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала. Заем будет гарантирован "резервом" бюджета Евросоюза.

Комиссия подала законодательные предложения на рассмотрение Европарламента и Европейского совета.

"Чтобы Европейская комиссия начала оказывать финансовую поддержку Украине во втором квартале 2026 года, в соответствии с договоренностью, достигнутой на Европейском совете в декабре прошлого года, крайне важно, чтобы эти акты были быстро приняты", – отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что средства Украине будут предоставлять в случае выполнения ряда условий, в частности мероприятий по укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией.

Минфин Украины отметил, что заем ЕС имеет "решающее значение" для макроэкономической стабильности и дальнейшего сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности Международным валютным фондом.

"В сентябре 2025 года Украина обратилась к МВФ с запросом на новую программу финансирования на 2026-2029 годы. Ее реализация зависит от наличия достаточных финансовых гарантий со стороны международных партнеров, в частности Европейского Союза", – говорится в сообщении.